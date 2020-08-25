【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬

本港新冠肺炎第三波疫情近日稍為緩和，但樓市減價盤盡現，準買家也把握機會入市。隨著樓價於過去數年持續上升，樓價低於400萬元以下的放盤曾近絕跡，但經過樓價過去數月的調整，市場上樓價低於400萬的放盤數目再稍為增加，最近一個位於香港仔的單幢物業2房單位剛獲承接，樓價僅338萬元。

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香港置營業經理郭詠詩表示，該行剛促成一宗香港仔大德樓買賣成交，單位為大德樓低層2室，向北望樓景，2房間隔，實用面積約288平方呎。郭詠詩稱，單位以350萬元放盤3日即獲區內客接洽，議價後減價12萬元，以約338萬元成交，實用呎價約11,736元。據了解，買家為年輕夫婦，心儀單位間隔實用、購物便利，睇樓2次即拍板入市。資料顯示，原業主於1985年3月以約15.8萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約322.2萬元，物業升值約20.4倍。

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位於田灣嘉禾街27至33號的大德樓，樓齡已達49年，物業提供30個單位，實用面積約288至504平方呎。大德樓鄰近田灣街市，步行約5分鐘即可達田灣商場，購物十分便利。住戶步行數分鐘就可達田灣村的巴士總站，設有不同巴士及小巴前往多區如銅鑼灣、北角等。

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事實上，據地產代理的網上放盤，現時港島區上仍樓價400萬元以下的住宅放盤，不過大部份都是實用面積只有100餘至200餘平方呎的1房或開放式單位，或是未補地價的居屋單位為主，樓齡也較高，如英皇道益發大廈一個實用面積約235平方呎的單位，樓齡48年，叫價288萬元，其實交通也尚算便利。

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記者:陳詠妍