【新股IPO】香港散戶為何無緣美股IPO？一文看清美股上市重點

▲ 美股的IPO基本上不接受一般散戶投資者參與。

近年不少香港投資者參與美股市場，然而，兩地股市在許多地方均有顯差異，例如香港散戶向來 熱衷於抽新股，但美股IPO卻沒有 公開認購環節，因此香港個人投資者即使有美股戶口，亦無緣參與美股新股認購。

一般而言，企業在美股上市時，會選定一家或數家投資銀行作為承銷商（underwriter），並且由承銷商負責發行其股票。這些IPO承銷商會將股票分配給有興趣認購、而且最有價值的客戶，多數為機構投資者或資產達數百萬美元的專業投資者，其分配份額由承銷商自行決定。由於沒有公開認購環節，故一般散戶基本上無緣參與。

中資券商自製「公開認購」 港投資者無份

然而，近期一些赴美上市的中概股，會選擇內地券商作為承銷商之一，因而衍生出另類的「抽新股」活動。比如即將在紐交所掛牌的小鵬汽車（美︰XPEV），便選擇了摩根大通、瑞信、富途證券、老虎證券作為承銷商。其中，富途證券作為承銷商之一，會負責將一部分股份按照IPO發行價分配給其客戶，但有別於傳統美國投行的分配式，富途以一種類似公開認購的方式讓其散戶參與認購。事實上，同為小鵬汽車銷商的老虎證券亦有類似活動，供個人投資者參與。

據富途資料，截至8月24日下午2時，通過富途認購小鵬汽車的人數已經超過2.7萬人，認購金額突破10.1億美元。不過，根據富途的資料，申請認購美股新股需要Futu Inc. 戶口，但香港客戶不能申請該戶口，因此目前一般香港散戶基本上無緣參與美股IPO。

新股首掛未能即時交易？

值得注意的是，美股新股掛牌與港股亦有很大分別。美股新股在交易所掛牌的首日，會在開市後開始進行集合競價，由市場投資者參與出價，此段間不會有成交，直到集合競價過程完成，產生了「第一口價」後，股票才可以自由交易。集合競價一般需時大約數小時。

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編輯︰侯景成