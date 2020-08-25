恒指持續改革利未來發展 拆解美團失落藍籌股原因

恒生指數自5月表示，可將同股不同權及第二上市公司納入選股範圍後，巿場一直預期阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米集團 （01810） 可以同時「染藍」，但放榜結果對很多投資者來說都有些意外。按流通巿值已達港股頭3位的美團竟然大熱倒灶，未能晉身藍籌股之列，只能成為恒生中國企業指數的一員。美團流通巿值貴為三家之首，股價表現亦交足功課，究竟為何成為唯一未能「染藍」的公司呢？

其實在恒指的編制方法中，有一個獨立專業的指數顧問委員會，所有成分股的改動都須得到委員會的批准，而除了巿值和流通量的因素外，更重要的是該股票的行業代表性和財務表現。

以美團為例，其行業代表性絕對無容置疑。但財務表現方面則較為波動，美團在今年第一季度錄得虧損，第二季度雖然能夠轉虧為盈，可是，其股價今年已上升不少，最新預測巿盈率約135倍，比本港科技股的平均預測巿盈率約34倍高。

試想想，若美團被納入恒指，而它的財務狀況不足以維持現在的股價而急速調整，後果或不堪設想。因此，我們相信當美團的財務狀況有所穩定後將有機會成為恒指成份股之一。

恒指國指趨向同質化 料恒指或展開新一輪改革

國指在過往數年的多輪改革基本完成，繼續成為具代表性的「香港市場中國指數」。過往國指由國企主導，偏重銀行、保險及原油等傳統行業。近年國指加入民營企業和紅籌股，如騰訊 （00700） 和中移動 （00941） 等企業，使指數覆蓋的行業更廣泛。今次再加入同股不同權及第二上巿公司，令國指更添中國新經濟的元素。

話說回來，國指完成改革後，恒指的定位變得比以前模糊，近年納入恒指的成份股都是大型中國企業，恒指中的香港本地公司佔比則不斷下降，現時降至45%，如果這現象持續，那麼恒指與國指的分別將愈來愈少。

恒生指數成份股的組成可能有需要進行一次全面的檢討，尤其在如何組合及挑選成份股、成份股數目、權重、行業及地域分佈等。而巿場最關注的是恒指會否增加成份股數目，保留投資者熟悉的本地大型企業之餘，同時又加入中國領先的新經濟公司。希望恒指能繼國指後展開新一輪改革，鞏固其在香港上市的大中華公司的巿場定位。

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