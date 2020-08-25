【TikTok拆骨】TikTok正式起訴特朗普政府：別無選擇！

總部位於中國的字節跳動（ByteDance）擁有的短視頻平台TikTok，周一因美國總統特朗普的行政命令，起訴美國政府，並宣稱不構成安全威脅。白宮拒絕對此訴訟發表評論。

TikTok在博客文章中指出，該禁令阻止了公司的正當程序，這是美國憲法《第五修正案》所保證的。 TikTok補充說，本月早些時候根據國際緊急經濟權力法，特朗普所作的行政命令，忽略了該公司為證明不與中國政府共享數據且不構成國家安全威脅而做出的努力。

TikTok表示：「我們不會輕易對政府提出訴訟，但是我們感到別無選擇，只能採取行動來保護我們的權利，以及我們社區和僱員的權利。」 「行政命令威脅要禁止我們在美國的業務，取消創造10,000個美國工作機會，並無可挽回地損害數百萬使用該應用程序進行娛樂、交流和合法生活的美國人，這在新冠病毒大流行期間尤其重要，我們別無選擇。」

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責任編輯：李勝君

