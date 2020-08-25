【新股IPO】百奧泰生物遞交上市申請　或成首隻先創科板後H股上市企業

已在上海科創板上市的百奧泰生物昨日（24日）遞交了上市申請，中金為獨家保薦人。

百奧泰生物主要從事研發生物藥業，產品組合包括24項自家開發的藥物產品；今年2月在上海科創板上市，集資淨額約18.8億元（人民幣，下同）。

相關文章: 【農夫山泉IPO】認購農夫山泉前 不可不知的5件事

相關文章:【新股IPO】農夫山泉傳周二招股你抽唔抽？ 多間券商已預留逾千億孖展

集資所得將用於核心產品研發及商業化；研發其他候選藥物；建設以研發為中心的綜合大樓；為潛在的策略性研發合作提供資金，以及營運資金及其他一般企業用途。

相關文章: 【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 創辦人原來是營銷聖手

截至今年3月底止首季，錄得虧損1.09億元，去年同期則虧損5.31億元；另期內錄得近年首次收入1,972.6萬元；研發開支1.04億元，按年減少40.06%

相關文章:【新股IPO】農夫山泉傳月底招股 集資10億美元

＞＞＞如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正