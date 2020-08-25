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【新股IPO】百奧泰生物遞交上市申請　或成首隻先創科板後H股上市企業

股樓投資 08:41 2020/08/25

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已在上海科創板上市的百奧泰生物昨日（24日）遞交了上市申請，中金為獨家保薦人。

百奧泰生物主要從事研發生物藥業，產品組合包括24項自家開發的藥物產品；今年2月在上海科創板上市，集資淨額約18.8億元（人民幣，下同）。

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集資所得將用於核心產品研發及商業化；研發其他候選藥物；建設以研發為中心的綜合大樓；為潛在的策略性研發合作提供資金，以及營運資金及其他一般企業用途。

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截至今年3月底止首季，錄得虧損1.09億元，去年同期則虧損5.31億元；另期內錄得近年首次收入1,972.6萬元；研發開支1.04億元，按年減少40.06%

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記者：張以正

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