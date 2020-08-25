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早午餐優惠大全 最平1蚊一碗通粉？

環球政經 12:45 2020/08/25

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因為疫情關係， 現在餐廳不能經營晚市，如果想要外出用膳，就只能在早午餐外出。iMoney特意為各位讀者搜羅一些超值的早午餐優惠，讓大家可以節省地食。

一粥麵

現凡於一粥麵於早餐時段購買一件蛋牛治， +$1就可以換購香濃火腿通粉/鮮奶麥皮，優惠期由即日（25日）起至另行通知。

大家樂Café de Coral 會員優惠 全新早餐食足3次有優惠

 大家樂推出全新早餐優惠，Club 100  的會員光顧新推出的「紐西蘭魚柳早餐」與「麥蘆卡蜜糖雞扒早餐」，只要食夠3次，並以八達通付款，就可以獲贈牛尾湯扭紋粉（細）／銀針粉（細）會員優惠券一張。

麥當勞 $10九件麥樂雞／$10兩個火腿扒芝士漢堡

由8月24日至8月30日，麥當勞將送出多達27張電子優惠券，優惠雙倍加碼至$400，優惠依然有10九件麥樂雞，再新推$10兩個火腿扒芝士漢堡、$18雙層魚柳飽配中汽水及$10兩個蘋果批等，可於VALUE MONDAY DOUBLE UP 應用程式上下載優惠卷。

Red Lobster

由即日開始至8月23日，每日下午5時起推出限定優惠，合共6款菜式以半價發售，分別有大蝦手工薄餅、大蝦意粉配龍蝦醬、烤大蝦丼飯、雞肉丼飯、加勒比烤蝦和大蝦滋味三重奏，價錢低至$34起，星期一至日無論外賣自取或堂食都適用。

責任編輯：翁嘉陽

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