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通達宏泰折讓13%「1供1」供股 籌6150萬擬用於抵銷股東貸款

即市財經 23:44 2020/08/24

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通達宏泰折讓供股，籌6150萬。

通達宏泰 （02363） 宣布，建議按每1股股份獲發1股發售股份的基準，進行供股。供股認購價每股發售股份0.325元，較8月24日收市價0.375元折讓約13.33%，共發售1.89億股，籌集約6150萬元（扣除開支前）。

公司主要股東Landmark Worldwide，其已有條件同意按包銷協議所載條款及條件，悉數包銷所有未承購發售股份。Landmark Worldwide為一名實益持有3571.225萬股股份，佔公告日期公司已發行股本約18.88%的主要股東。

集資所得用於抵銷股東貸款約4500萬元後，經扣除有關開支後的公開發售所得款項淨額估計為約1300萬元，約450萬元擬用作用於結付集團的法律及專業費用；約350萬元用於支付集團的員工成本；約350萬港元用於向集團供應商付款；及約150萬元用作集團的一般營運資金。

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編輯︰侯景成

香港股票 供股 通達宏泰（02363）

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