【美股焦點】五大股票成對沖基金最新愛股　eBay榜上有名

▲ 近來有五隻股份成為了對沖基金的新寵兒，當中包括：eBay（EBAY）、摩根大通（JPM）、ServiceNow（NOW）、Paypal（PYPL），以及T-Mobile（TMUS）

美股基金近周向美國證監會（SEC）遞交13F表格，向外界披露不少持倉，吸引不少投資者跟風炒作，例如「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡透露投資了在美掛牌的金礦股Barrick （GOLD）後，該股股價立時大升。不過，美股短炒者如欲「跟實」大戶帶向，對沖基金動向或更合其「口味」。

加拿大皇家銀行資本市場最近歸納了337家對沖基金提交的13F表格，指出科技、互聯網、電訊等股份依然深受歡迎，而對沖基金雖同時超額配置醫藥股，但規模卻較科技股少。該行補充，近來有五隻股份成為了對沖基金的新寵兒，當中包括：eBay（EBAY）、摩根大通（JPM）、ServiceNow（NOW）、Paypal（PYPL），以及T-Mobile（TMUS）。

據加拿大皇家銀行資本市場統計，本身屬對沖基金愛股的公司亦包括了微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）、Visa（V）、Adobe（ADBE）、聯合（UNH）等等。

如果投資者打算就本季美股基金動向再作部署，可以留意基金於11月15日前的第三季13F表格。

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