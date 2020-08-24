【科網狂潮】雷蛇夥騰訊推電競定製套裝 利用大數據打造

▲ 騰訊及雷蛇發布「Razer雷蛇騰訊電競定製套裝」。

騰訊 （00700） 與雷蛇 （01337） 聯合發布「Razer雷蛇騰訊電競定製套裝」，通過騰訊電競技術聯盟收集電競愛好者在各類遊戲過萬場賽事的大數據，雷蛇分析了電競愛好者的習慣和需求，並以此量身定製最符合電競愛好者需求的電競裝備。

雷蛇及騰訊周一（24日）於海南舉行的2020全球電競運動領袖峰會和騰訊電競年度發布會上，雙方合作發布了上述新產品。騰訊遊戲副總裁、騰訊電競總經理侯淼表示，將通過騰訊電競特許經營合作計劃，從產品和場景兩個維度創新，為用戶創造科技化、趣味化的電競生活體驗。

同時，在此次特許經營合作對象的選擇上，騰訊電競發揮大數據分析優勢，優先牽手用戶重合度高並具備業內頂尖優秀研發技術、能真正滿足電競用戶日常需求、提升電競用戶體驗的合作夥伴。

此次發佈的雷蛇騰訊電競定製套裝包括 Razer Ornata V2-騰訊電競定製款輕機械遊戲鍵盤、RazerDeathAdder V2 迷你版-騰訊電競定製款遊戲滑鼠、Razer Kraken Essential X-騰訊電競定製款遊戲耳機、Razer Goliathus V3-騰訊電競定製款滑鼠墊。有關產品是通過騰訊電競技術聯盟收集電競愛好者在各類遊戲過萬場賽事的大數據、並由雷蛇分析了電競愛好者的習慣和需求後打造。

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編輯︰侯景成