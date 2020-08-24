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【一文業績】凱升控股半年盈轉虧　一文看清企業業績

即市財經 23:03 2020/08/24

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一文看清8月23日業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月24日（周一）公布的重要企業營運數據/業績：

凱升控股 （00102） 半年盈轉虧損4700萬元，收入按年跌63%至9600萬元。

中期業績

意馬國際 （00585） 上半年扭虧，錄得純利1.04億元，收入按年減少23%至3348萬元，

中期業績

瑞豐動力 （02025） 上半年純利按年跌21%至1526萬元，收入按年升11.3%至1.66億元。

中期業績

青島控股 （00499） 上半年按年減少57%至163萬元；收入按年減少19.1%。

中期業績

S.A.S. DRAGON （01184） 上半年純利升26%至1.3億元，收入按年持平為83.5億元。

中期業績

河北建設 （01727） 中期業績淨利潤按年跌56.6%至2.47億元；收入按年跌29.2%至143.72億元。不派息。

中期業績

同方泰德 （01206） 中期純利按年跌67%至1279萬元，收入按年跌6%至6.24億元。

中期業績

鴻福堂 （01446） 中期純利按年升355.8%至2300萬元，收入按年減少11.7%至3.45億元。

中期業績

哈爾濱電氣 （01133） 中期淨利潤按年跌7.29%至2,917萬元人民幣，收入按年跌下降3.49%至96億元人民幣。

中期業績

思摩爾國際 （06969） 中期收入按年升18.5%至38.9億元，淨利潤按年跌91.7%至7666萬元人民幣，不派息。

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