  • 30°C
香港時間 : 2020824日 (一) 22:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】有線寬頻收入下降8.2%虧損收窄　管理層：評估出售虧損業務

即市財經 22:20 2020/08/24

分享：

有線寬頻之電話客戶由去年同期的8.5萬名，減至7.8萬名，惟寬頻客戶則由16.4萬名增至19萬名

有線寬頻 （01097） 收市後公布上半年業績，收入按年計跌8.2%，至約5.25億元，惟「服務成本」與「銷售、一般、行政及其他經營費用」均減少，令最終虧損不增反減，錄1.76億元，少過去年同期的接近2.1億元。有線寬頻管理層透露，將繼續評估「會否建立夥伴關係或出售虧損業務」，藉以減少業務之「現金流失」。

根據業績報告，媒體業務繼續是有線寬頻主要收入來源，錄3.34億元，惟該分項業務收入按年計，卻錄得約13.3%倒退。電訊業務收入則錄約1.91億元，按年微升2.4%。

針對媒體業務，有線寬頻指出，市場競爭「日益激烈」，令收費電視服務上半年繼續「面臨訂戶群收縮的挑戰」，收費電視訂戶平均收入，以及客戶數目均告下跌，其中後者數目由去年同期約78.6萬名，跌至75.4萬名。但有線寬頻補充，收費電視及開電視上半年廣告收入較去年同期改善，皆因集團引入了「綜合營銷解決方案以獲取更多商機及擴大收入來源」。

至於電訊業務，有線寬頻之電話客戶由去年同期的8.5萬名，減至7.8萬名，惟寬頻客戶則由16.4萬名增至19萬名。有線寬頻指，為提升現有客戶的忠誠度，集團推出具「新穎內容和組合的服務訂閱套餐」。

有線寬頻今日收市報0.075元，股價無變幅。

【業績】九毛九上半年蝕8590萬人幣　不派中期息

【食品股】周黑鴨半年轉蝕逾4200萬人幣不派息 料疫情續影響營運

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：莫亦熙

香港股票 有線寬頻（01097） 媒體 電訊 廣告 廣告 寬頻

上一篇文章

【CuMask】政府9月再派銅芯抗疫口罩貨尾　晶苑國際好夢一場？（第二版）

下一篇文章

【美股市況】道指重上28000關　Tesla倒跌 金價失守1940美元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘