【業績】有線寬頻收入下降8.2%虧損收窄　管理層：評估出售虧損業務

▲ 有線寬頻之電話客戶由去年同期的8.5萬名，減至7.8萬名，惟寬頻客戶則由16.4萬名增至19萬名

有線寬頻 （01097） 收市後公布上半年業績，收入按年計跌8.2%，至約5.25億元，惟「服務成本」與「銷售、一般、行政及其他經營費用」均減少，令最終虧損不增反減，錄1.76億元，少過去年同期的接近2.1億元。有線寬頻管理層透露，將繼續評估「會否建立夥伴關係或出售虧損業務」，藉以減少業務之「現金流失」。

根據業績報告，媒體業務繼續是有線寬頻主要收入來源，錄3.34億元，惟該分項業務收入按年計，卻錄得約13.3%倒退。電訊業務收入則錄約1.91億元，按年微升2.4%。

針對媒體業務，有線寬頻指出，市場競爭「日益激烈」，令收費電視服務上半年繼續「面臨訂戶群收縮的挑戰」，收費電視訂戶平均收入，以及客戶數目均告下跌，其中後者數目由去年同期約78.6萬名，跌至75.4萬名。但有線寬頻補充，收費電視及開電視上半年廣告收入較去年同期改善，皆因集團引入了「綜合營銷解決方案以獲取更多商機及擴大收入來源」。

至於電訊業務，有線寬頻之電話客戶由去年同期的8.5萬名，減至7.8萬名，惟寬頻客戶則由16.4萬名增至19萬名。有線寬頻指，為提升現有客戶的忠誠度，集團推出具「新穎內容和組合的服務訂閱套餐」。

有線寬頻今日收市報0.075元，股價無變幅。

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記者：莫亦熙