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【Good Food,Good Mood@iM網欄】首爾米芝蓮二星過江龍 Hansik Goo 新派韓式料理

名人薈萃 22:23 2020/08/24

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那些年，我們一起追過的日劇多不勝數，《東京愛的故事》、《悠長假期》、《戀愛世紀》、《同一屋簷下》等，部部都是經典。近年，韓流直捲全世界，韓劇不再停留在《天國的階梯》那些盲眼失憶的老土橋段，而是像《Signal》這些佈局精妙的懸疑燒腦神劇；電影方面，《上流寄生族》橫掃奧斯卡六大獎項；而你只要看過BTS防彈少年團的《ON》編舞，便不難明白他們為何圈粉無數，成為世界上最受歡迎的男團。韓食亦不例外，再不局限於泡菜、韓燒、石頭飯這類「經典名菜」，就以首爾食府Mingles為例，主廚姜珉求（Kang Mingoo）融合新舊元素，過程中既不犧牲傳統精髓，亦不忽略味道層次的重要性，創造出創新而和諧的新派韓國料理，令他躋身亞洲50最佳餐廳第13位及米芝蓮二星餐廳之列。今年6月，姜主廚率領團隊來港開設餐廳Hansik Goo，選址中環擺花街。餐廳甫開業旋即爆滿，幾經明查暗訪後終於成功訂枱，讓我可一試姜主廚的手藝。
 
 
第一道菜是「Bugak」，其靈感源自韓國寺廟美食，把海苔、豆腐、紫蘇葉及辣椒炸得金黃香脆，當中首選炸辣椒，辣度比想像中溫和，帶點醬油香味，十分香口。
 
 
緊接是「Naengchae」，以澳洲鮮蝦製作沙律，配搭番茄、茄子、橙肉及水蜜桃，味道清爽，是一道輕盈美味的開胃菜。
 
 
「Yukhoe」即生牛肉他他，廚師選用牛味香濃的澳洲和牛，配襯韓國水梨及耶路撒冷雅枝竹，前段味道是甜甜的，辣味從後慢慢「滲」出來，層次豐富。
 
 
「Samgye Risotto」靈感來自人參雞湯及韓式炸雞，同時結合兩款經典美食。廚師首先以慢煮雞髀肉及雞胸肉製作炸雞卷，墊底的是韓國米飯及人參雞湯；吃一口雞卷，肉質是出奇地嫩滑，名副其實的外脆內軟，再吃一口米飯，煙煙韌韌十分軟糯，口腔同時充滿人參甘香，暖暖的，有種心靈美食的感覺。
 
 
「韓式煎魚」採用味道鮮美的紅鯛魚，沾少許蛋漿然後煎香，旁邊的泡菜醃製兩年帶點微辣，魚肉細嫩幼滑的質感最令我驚艷，令這道煎魚料理成為不愛吃魚的我的首選。
 
 
「Bibim-Guksu韓式豬肉拌麵」用冰涼的蕎麥冷麵配搭韓式泡菜及芝麻葉，辣勁十足；自家醃製的燒烤豬肉帶點微微炭香，正好中和了剛剛的辛辣。
 
 
甜品可選「Omija」或「Garu」，二人限聚剛好一人一款；Omija是酸模葉雪葩配五味子紅莓汁，酸甜酸甜的正好解膩。Garu是韓國穀物雪糕配脆米餅，味道不及前者突出。最後一道甜品是廚師「私人醒」的，底部先是法式焦糖燉蛋，上面一球雲呢拿雪糕，配上威士忌泡沫、泡菜粉及脆米，味道、口感層次分明有致，為餐饗劃上完美句點。
 
順帶一提，完整tasting menu每位只售$780，以此食物質素來說真的是超值了。

作者_Carmen Ko簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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欄名 : Good Food, Good Mood

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