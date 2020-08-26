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【航運前景】新常態下　全球貿易貨運如可改變？

科技 08:30 2020/08/26

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疫情席捲全球，為全球貿易帶來前所未有的挑戰。國際貨幣基金組織表示今年全球經濟增長預計為負4.9％，全球貿易也難以獨善其身。

航空及船務公司削減班次，甚至停航及破產。艙位緊張和價格波動影響全球供應鏈。高度不確定性成為全球貿易的新常態。

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如何準備疫後發展？

企業不僅需要在當下繼續做好疫情防控措施，也要為疫情後的生產復甦做好準備。從中長期看，企業需要從疫情中汲取教訓，更有效管理供應鏈來確保業務有敏捷靈活的調整力。

有哪些工具能夠幫助企業作出更審時度勢的決策？科技平台能提高供應鏈的可視化、可預測性及可控性，可幫助客戶完善規劃及快速應變。

• 數碼化優勢維持業務連續性。在家工作日漸普及，雲端平台使各方何時何地都可獲取數據及進行溝通，使貨運端到端管理更便利。

• 大數據幫助客戶迅速應變。全球貨運許多國家頒布旅行禁令，亦受影響。貨運市場瞬息萬變，我們提供網上報價、離岸價及碳排放數據等，使客戶可馬上作出相應決策。

• 貨運資訊實時可見，客戶可靈活調整供應鏈策略。隨著疫情進一步蔓延，客戶往往要更改訂單。我們的平台的衛星數據提供即時貨物追蹤功能，可以獲取存貨單位(SKU)級別在途庫存資訊，幫助客戶靈活調整庫存量。

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電郵提交貨運資料太慢？

在疫情中，我們的客戶調查顯示，平台提交貨運文檔比電郵省時達60%，出口商通過我們平台獲取的數據資訊和真知灼見比通過電郵共享的資訊質素高4至4.5倍。

在新冠病毒疫情考驗下，全球貿易格局勢及消費模式改變。供應鏈數碼化提升了管理的透明度，提高企業應變的速度，為大勢所趨。

撰文 : 高學亨 Flexport亞洲董事總經理

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