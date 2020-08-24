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【Tesla股價】Tesla今年累升4倍 沽空淡友年內帳面蝕近2000億

即市財經 22:04 2020/08/24

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Tesla今年累升4倍，令不少沽空其股票的投資者損手。

電動車公司Tesla（美︰Tesla）今年內股價累升4倍，惟其極高估值亦吸引了不少淡友出動，沽空其股票。金融數據分析公司S3 partners數據顯示，以沽空Tesla的倉位市值計算，今年內淡友累計帳面損失達254億美元（1981.2億港元）。

有關數據截至上周五（21日），未計入沽空的融資成本。雖然沽空者很難獲利，但S3的預測分析管理合夥人Ihor Dusaniwsky稱，Tesla目前仍是美股市場沽空金額最高的企業，未平倉沽空倉位達213億美元。

單是8月份，沽空Tesla的投資者就損失了近70億美元。受惠於拆股憧憬，Tesla股價近期表現強勁，淡友們亦損失慘重。截至上周五，Tesla沽空倉位達213.1億美元或1065萬股，佔其流通股的7.18%。

Tesla拆細股份將於8月31日生效，公司8月28日收市後向股東名冊上股東，分派4股普通股。8月31日按分拆後基礎交易。

相關文章︰【Tesla股價】Tesla突破2000美元關　分拆前股價再創新高

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編輯︰侯景成

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 Tesla 沽空

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