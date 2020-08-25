【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/08/25 分享： 「港人因持有BNO獲移民入籍英國的資格，令英國樓市湧現港人買家。」這個來自路透社的報道，可能令不少正在計劃移民英國的港人感到擔心，憂慮本已穩步上揚的英國樓價，會被熱衷投資「磚頭」的港人進一步炒起。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」（訂戶專享） 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」（訂戶專享） 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 2020/08/24 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 2020/08/18 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 2020/08/24 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」（訂戶專享） 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」（訂戶專享） 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 2020/08/20 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 2020/08/19 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 移民 BNO 首次置業 物業買賣 英國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入