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【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？（訂戶專享）

環球社會熱點 09:55 2020/08/25

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「港人因持有BNO獲移民入籍英國的資格，令英國樓市湧現港人買家。」這個來自路透社的報道，可能令不少正在計劃移民英國的港人感到擔心，憂慮本已穩步上揚的英國樓價，會被熱衷投資「磚頭」的港人進一步炒起。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記＋

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