【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？

「港人因持有BNO獲移民入籍英國的資格，令英國樓市湧現港人買家。」這個來自路透社的報道，可能令不少正在計劃移民英國的港人感到擔心，憂慮本已穩步上揚的英國樓價，會被熱衷投資「磚頭」的港人進一步炒起。

▲ 排屋是英國主要物業種類，價格相對較平

獨立屋最貴，公寓價格廉宜

入場門檻低，港人尋寶樂園

BNO刺激需求，難炒起大市

英國物業分為4大類，分別是獨立屋（detached house）、半獨立屋（semi-detached house）、排屋（terraced house）及公寓（apartment or flat）。

當中，以普遍有2房至4房的獨立屋價格最高，英格蘭地區的平均價格接近40萬英鎊；半獨立屋、公寓及排屋，平均價格都是20多萬英鎊，差距僅介乎1萬至3萬英鎊。以地區、面積及質素相若的房屋比較，獨立屋的價格是公寓接近1倍。

惟居於倫敦或大城市市中心以外的英國人，絕大多數並不喜歡或習慣居於公寓，只會因工作需要而租住公寓。因此，公寓向來較受亞洲買家或投資者歡迎。

萊坊數據顯示，港人過去12個月已躍升為倫敦市中心的第五大海外投資群體，僅次於中國、美國、印度及俄羅斯。在海外投資群體中，港人約佔整體購買量的4%，明顯高於2016年的2.5%。

過去10年香港樓價颷升，很多鍾情磚頭卻資金不算充裕的港人，早已前往海外尋找入場門檻較低，以及回報更高的物業投資機會，近至大灣區、日本、台灣、馬來西亞及泰國，遠至美國、加拿大及英國都有。

英國與香港的法制接近，語言障礙亦相對較少，加上200萬港元左右已有大量選擇，隨時較日本、台灣或東南亞更平，自然成為不少投資者的心頭好。

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至於近期港人對英國物業的興趣大增，與英國政府給予逾300萬英國國民（海外）護照（BNO）持有人「5+1」的入籍途徑有一定關係。

最佳證明是與英國置業相關的YouTube廣東話頻道數目，以至Facebook的樓盤廣告，近月可謂以幾何級的幅度暴增，而且幾乎遍及整個英國，不少更由當地成長的港人後代，或這幾年移居英國的港人開設。

當中，既有移居大熱的首都倫敦，加上雷丁（Reading）、劍橋（Cambridge）等倫敦附近城鎮；亦有發展迅速的兩大城市曼徹斯特（Manchester）及伯明翰（Birmingham）；就算是利物浦（Liverpool）、里茲（Leeds）等中部城市，以至是北至蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）及愛丁堡（Edinburgh），當地物業的參觀片段也可輕易找到。

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然而，若說持有BNO港人的「強大」需求，將會炒起英國樓市，無疑是杞人憂天，或者太睇起香港人。

其一，英國樓價近年穩步上揚，兩大主要因素是英鎊貶值，目前較2016年脫歐公投前大跌逾1成，以及脫歐不明朗性逐步消散。

據英國著名房地產網站Rightmove統計，8月全國物業平均叫價為319,497英鎊（約325萬港元），按月縱跌0.2%，按年卻升4.6%。大倫敦地區（Greater London）的叫價按年上升2%，跑輸大倫敦以外地區介乎3.7%至6.3%的升幅。

其二，港人購買英國物業或移民當地的範圍，並不限於倫敦、曼徹斯特或伯明翰等大城市。

這意味數十年前大批港人移民加拿大時，一窩蜂湧入溫哥華這個人口不多的城市，繼而刺激當地樓價急升的場面難以重演。

其三，英國物業市場既深且闊，來自香港的資金規模畢竟有限，對英國樓市影響輕微，怎能與中國、美國、印度及俄羅斯相比。

根據Rightmove的報告，今年是歷來銷情最熾熱的夏天，過去一個月銷售已達370億英鎊（約3,770億港元），為該公司有統計以來最多。

一來源於新冠肺炎疫情放緩，二來更因約翰遜政府推出印花稅寛免（stamp duty holiday）至明年3月，首次置業人士購買50萬英鎊（約509萬港元）或以下物業時，毋須支付印花稅。

預期疫情放緩及印花稅寛免兩個因素，勢必令英國樓市保持升勢，估計升勢至少維持至明年3月底，即印花稅寛免結束為止。

除了樓價持續向上，對港人而言，確實面對英國樓愈遲買愈貴的風險，皆因美元的跌浪已經展開，並失守多個支持位下，等同港元兌英鎊將會易跌難升。

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