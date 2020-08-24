花旗推「轉數入Citi」　提供一站式數碼化財富管理

▲ 花旗銀行推出的「轉數入Citi」服務，可方便客戶在Citi Mobile® App登記後實時從其他戶口調動資金到至花旗銀行戶口。

現時客戶趨向使用數碼渠道管理財富，花旗銀行公布推出「轉數入Citi」服務，以方便客戶在Citi Mobile® App登記後實時從其他戶口調動資金到至花旗銀行戶口。

花旗銀行一向積極發展數碼銀行服務，該行客戶以數碼渠道進行財富管理的交易亦見顯著增長。截至2020年上半年經數碼渠道進行的財富管埋交易，包括股票、外幣兌換、定期存款、基金及存款證，收入比2019年同期激增110%。

花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳表示，現時越來越多人透過不同數碼渠道管理財富，花旗銀行亦積極開拓創新科技，銳意完善花旗的財管工具。

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編輯：謝卓榮