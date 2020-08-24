【業績】復宏漢霖上半年虧損擴大　下半年料新藥上市

▲ 復宏漢霖由復星國際（00656）分拆出來，主營生物醫藥。

上海復宏漢霖生物 （02696） 公布上半年業績，收入按年升549.4%至1.1億元（人民幣，下同），主要來看藥物銷售、向客戶提供研發服務等；研發開支由去年上半年的5.3億元增加43.4%至7.6億元，虧損則按年擴大，由去年上半年3.2億元增加至4.5億元。

管理層表示公司將持續拓展腫瘤、自身免疫性疾病等生物藥產品，，HLX02注射用曲妥珠單抗（中國境內商品名：漢曲優）已於今年8月獲國家藥監局批准上市、HLX03預計於今年下半年或2021年上半年獲批上市，同時尋求旗下產品走向國際市場。

另外，公司自研的新冠肺炎（COVID-19） ACE2-Fc 融合蛋白產品HLX71，以及與三優生物醫藥（上海）有限公司、上海之江生物科技股份合作開發產品抗S1全人源單克隆中和抗體HLX70 ，均已在國家專項新冠肺炎應急項目立項，有望於2020年下半年申報正式新藥臨床（IND）。

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編輯：謝克迪