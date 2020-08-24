【疫市撻訂】屯門洋房3500萬沽　一年多後撻訂　失525萬元訂金

疫情肆虐，加上經濟前景未明，再有新盤買家縮沙，寧蝕訂金，也要取消交易。據成交紀錄冊資料顯示，華懋集團旗下屯門琨崙，有買家訂大撻，單位為青玥琳洋房單位31B，實用面積2,327平方呎，原於2019年5月連車位以3,500萬元易手，實用呎價15,041元，惟一年多後，買家終止交易，料遭沒收525萬元訂金。

值得留意的是，今年二月，即新冠肺炎肆港初期，琨崙也錄撻訂，單位為金琥珀32A號，實用面積2,181方呎。資料顯示，去年4月，買家以2,998萬元購入洋房，實用呎價13,746元，買家最終取消交易，料遭沒收449萬元訂金。

據本刊統計，主要新盤本月累錄最少25宗撻訂，即平均一日一撻。不過，準買家似乎未受影響，更把握時機重新入市。舉例說，過去周末，沙田第一城成交回升，代理透露，部分業主因應銀行物業估價下跌，開始面對現實，目前議價空間約有5%至8%。

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