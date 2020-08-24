【業績】九毛九上半年蝕8590萬人幣　不派中期息

▲ 九毛九上半年盈轉虧，不派中期息。

九毛九 （09922） 公布，截至2020年6月底止中期業績，期內集團收入為9.49億元（人民幣.下同），按年跌23.2%；股東應佔虧損為8590萬元，相對去年同期純利9556萬元；經調整股東應佔虧損為1.15億元，每股虧損0.06元，不派中期息。

截至6月底，集團餐廳數量為321間，相對去年同期297間。截至5月10日，集團所有餐廳均已恢復營運。集團表示，一直密切檢討餐廳的表現並不時調整業務策略，以減低疫情對業務營運所造成的影響。

九毛九已落實執行多項節省成本的措施，以降低在租金、所用原材料及消耗品方面的成本和其他營運開支。作為該等措施的一部分，已關閉顧客流量相對較低的餐廳，並且不再於廣東及海南省外經營九毛九餐廳。

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編輯︰侯景成