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新世界強拍北角皇都戲院大廈獲批准　探討保育舊可行性和方案

即市財經 20:42 2020/08/24

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新世界表示，集團期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。

新世界發展 （00017） 持有98%業權、屹立北角60多年的舊皇都戲院大廈，獲土地審裁處批准強拍，底價47.76億元，料為歷來最大宗強拍個案。新世界發言人指，若集團成功統一業權，將就如何保存前皇都戲院的精髓，與持份者及社區人士緊密溝通，聆聽各界意見。

新世界發言人表示，歡迎土地審裁處批出強制拍賣令，希望藉此統一業權以進行相關重建項目，而皇都戲院大廈由住宅、商用及前皇都戲院部分組成，集團期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。

舊皇都戲院前身為璇宮戲院，1952年建成，是歷史最悠久的戲院之一，1959年改建為皇都戲院大廈，1997年結業。由於皇都戲院擁有獨特的飛拱樓頂設計，獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。

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編輯：陳韻妍

香港股票 土地審裁處 新世界發展（00017） 北角 電影院 新世界 皇都戲院大廈

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