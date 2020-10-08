【皇都戲院】新世界近48億元統一北角皇都戲院大廈業權　鄭志剛：盡力修復重現50年代輝煌（第三版）

▲ 新世界表示，集團期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。

新世界發展 （00017） 持有98%業權、屹立北角60多年的舊皇都戲院大廈，8月獲土地審裁處批准強拍，底價47.76億元，料為歷來最大宗強拍個案。皇都戲院大廈今早（8日）舉行公開拍賣，由手持1號牌的新世界代表在無競爭之下，以底價47.76億元統一業權。新世界在11月中完成法律程序成為業權持有人後，須待建築保育團隊進入皇都戲院，進行全面及仔細的勘探工作，才能擬定出詳細保育及發展兼備的方案。

皇都戲院前身為璇宮戲院

舊皇都戲院前身為璇宮戲院，1952年建成，是歷史最悠久的戲院之一，1959年改建為皇都戲院大廈，1997年結業。由於皇都戲院擁有獨特的飛拱樓頂設計，獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。新世界表示，集團將盡力復修該一級歷史建築，保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，致力重現上世紀50年代的輝煌，建構以表演藝術、文藝薈萃為主的香港「文化綠洲」。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，皇都戲院是現今碩果僅存的珍貴文化古蹟，類似這類富歷史價值的五十年代戲院，香港早已蕩然無存。皇都戲院不單止擁有68年歷史，它的建築富現代主義色彩，五十年代時更一度成為國際文化表演地標。

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不過，皇都戲院日久失修，失去了昔日非凡光彩。鄭志剛稱，保育並非只是保留舊建築，而是要形神俱備，將硬件與軟件融合，希望盡一切努力，令皇都戲院重生，讓這座古蹟重拾生命力，成為香港下一代的文化綠洲。

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聘請曾多個保育團隊活化皇都戲院

新世界復修皇都戲院，以國際權威保育標凖為原則。在初步保育構思中，會盡力保留整個戲院建築及天台桁架。集團亦將重塑戲院部分，並賦予新蘊，建構一個文化藝術表演場所，舉辦嶄新而多元化的國際級文化活動，希望喚醒沉睡已久的皇都戲院，注入新的文化精髓。至於正門上方的浮雕，由於浮雕多年來缺乏保養，且部分已破損，團隊將盡力研究復修。

為致力保育及活化皇都戲院，新世界聘請了國際及本地精英建築保育團隊，當中成員包括負責復修獲聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區文化遺產保護獎卓越獎項的香港「大館」、來自英國的建築事務所Purcell ; 曾負責牛津大學威斯頓圖書館及倫敦國王十字儲氣罐改造項目的英國著名建築事務所WilkinsonEyre；以及曾參與雷生春、中電總部等保育項目、由著名建築師林中偉領導的香港創智建築師(AGC)有限公司。

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編輯：陳韻妍