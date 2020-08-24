【iPhone 12】iOS 14 beta踢爆　iPhone 12或採用120Hz高階屏幕

▲ 近日再有用戶在iOS 14 beta上，發現iPhone 12將加入120Hz屏幕更新率技術。

蘋果（Apple）每年會在9月份舉行秋季發佈會，隨著9月即將到來，蘋果新手機iPhone 12的傳聞更是一浪接一浪。繼早前天風國際分析師郭明錤預測iPhone 12將導入5G技術，近日再有用戶在iOS 14 beta上，發現iPhone 12將加入120Hz屏幕更新率技術。

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據外媒iAppleTimes報道指，有網友在 iOS 14 Beta 5開發者版本中，發現「設定」上出現「屏幕最大影格率設為每秒60幀」的選項。但由於現時的iPhone已搭載了60Hz的屏幕更新率，也未曾出現相關選項。若在Beta版本上出現選項的話，即代表蘋果打算推出更高階的屏幕顯示器，才需要新增屏幕限制功能。

▲ 據外媒iAppleTimes報道指，有網友在 iOS 14 Beta 5開發者版本中，發現「設定」上出現「屏幕最大影格率設為每秒60幀」的選項。（iAppleTimes Twitter截圖）

報道又指，iPhone 12系列將會改採用OLED顯示器，而Pro機型將會比iPhone 12和iPhone 12 Max更為出色。

與此同時，爆料達人Apple Lab日前在Twitter發表文章，指在iPhone 12亮相後，蘋果將會按照慣例為上一代iPhone降價或直接停產。Apple Lab預測，iPhone SE將會降至349美元（約2704港元）起、iPhone XR則會降至499美元（約3867港元）起。而iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max就將停產。

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責任編輯：曾曉汶