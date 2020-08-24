【食品股】周黑鴨半年轉蝕逾4200萬人幣不派息 料疫情續影響營運

▲ 周黑鴨半年轉蝕4219.4萬元人民幣，去年同期則錄得溢利2.2億元人民幣。

周黑鴨 （01458） 上半年盈轉虧，虧損4219.4萬元（人民幣，下同），去年同期則錄得溢利2.2億元，經調整淨虧損為2810.1萬元，不派中期息。周黑鴨指，零售店已重開，華中加工廠的生產活動已重啟，整體營運情況持續改善，惟湖北及交通樞紐區域人流恢復緩慢，門店客流量低於預期，預計疫情續對周黑鴨的業務營運產生不利影響，並拖累全年財務表現。

期內，收益按年跌44.4%至9億元，鴨及鴨副產品跌44.4%至7.9億元。截止6月底止，門店總數按年淨增加101間至1367間，其中自營門店1,246間，特許經營門店121間。上半年總銷量跌近43%至1萬噸，自營門店每張採購訂單的平均消費由去年同期62.13元降至60.5元。

周黑鴨表示，因實體店鋪暫時關 閉，外賣業務受到較大影響，但隨著人流恢復，門店逐步恢復營業，外賣業務運營狀況有所好轉。上半年集團繼續與美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼等主流外賣平台進行深入戰略合作，以騰訊 （00700） 旗下微信自營小程序作為補充，並積極拓展新平台外賣業務。此外，集團重新審視且優化新零售現代商超渠道的產品設計和定位，推出渠道定制化小包裝產品，以適應顧客需求，提升購物體驗。

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編輯：袁諾曦