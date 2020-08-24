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瑞聲料年底WLG產能達2000萬片 冀未來可取代傳統塑膠鏡頭

即市財經 20:17 2020/08/24

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瑞聲料WLG年底產量可達2000萬片。

瑞聲 （02018） 董事總經理莫祖權於記者會上指，認為集團早前制定的年底前WLG（晶圓級玻璃）鏡頭達到產量目標3000萬片較為激進，現階段每月產量為200萬片，第三季設在重慶的第二家生產基地落成，相信能夠較大提高產能，料年底產量能達至2000萬片。

瑞聲的光學業務引入4 名戰略投資者，包括小米 （01810） 、OPPO。財務總監郭丹稱，集團的產品及業務得到投資者的認可和支持，同時亦優化集團股東結構，加速光學業務的發展、提升集團價值。有信心隨著WLG產品的量產及推廣，小米OPPO及其他客戶都會了解產品的優勢，長遠看將提高集團在高端鏡頭領域的地位及毛利水平。

WLG量產將提高光學鏡頭定價毛利水平

郭丹續表示，集團光學業務在起步階段，隨著塑膠鏡頭技術、產能及產量等趨向成熟，未來會不斷提升生產效率及良率。長遠市場策略下，將提供以光學鏡頭、模組再到算法垂直整合的光學解決方案，且成為重要的銷售組成部分。

她續指，公司不斷改善產品組合，相信在規模化生產及成本優勢下，估計中長期塑膠鏡頭定價在4元至4.5元，如果WLG量產並取代傳統塑膠鏡頭，則有會有更高的定價和毛利水平。

華為遭美國抵制不會對集團產生負面影響

至於美國抵制華為手機，郭丹稱不對單一客戶做評價，表示支持每個客戶，集團能夠做到靈活調動產能及佈局生產線。

她又言，瑞聲在越南、馬來西亞等國家設有生產線，也擁有豐富的海外工廠管理經驗，屆時會根據整個產業鏈動向靈活評估和處理。「所謂某個大的手機廠商遇到困難時候，集團會提供支持」，另一方面察覺到其他手機廠商得到手機份額，基於集團平衡佈局客戶的策略，相信不會對集團業務帶來負面影響。

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記者：陳華

香港股票 經濟 瑞聲科技（02018） 小米 華為 Oppo LG 產品 鏡頭

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