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【消費優惠】台灣手信吸引嗎？　7-11預售微熱山丘鳳梨酥88元5件（附預售連結）

商業 10:00 2020/08/25

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7-Eleven引入台灣手信品牌「微熱山丘」，將於8月26日早上7時至9月8日開放預購，並可於9月29日上午7時至10月5日換領各款產品。(7-11提供圖片)

疫情下無法去旅行，7-Eleven引入台灣手信品牌「微熱山丘」，將於8月26日早上7時至9月8日開放預購，並可於9月29日上午7時至10月5日換領各款產品。(按此預購)

客戶進入7仔預購站後，按「領取產品條碼」及儲存圖像，於7-Eleven 店舖（全線港鐵站分店除外）出示「產品條碼」及付款，於換領日期，憑收據上的取貨二維碼於進行預購的同一間 7-Eleven 店舖換領貨品。已預購的貨品不設退貨或退換。

【消費優惠】荷里活廣場推1元及1折優惠　1元換購鮑魚冰糖燕窩花膠

【疫市開店】台灣過江龍「洪瑞珍」三文治　16日正式登陸屯門  

今期帶來3款產品──微熱山丘鳳梨酥（5件裝）售88元、微熱山丘鳳梨酥（10件裝）售155元、微熱山丘蘋果酥 (5件裝)售98元。是次鳳梨酥及蘋果酥產品包裝是2020年中秋限定版，適合節日用來送禮。貨品數量有限，每人每日限購5件，售完即止。

同場加映，NESCAFÉ®️ Dolce Gusto®️ LUMIO®️咖啡機，連8 盒 Starbucks®️ by NESCAFÉ Dolce Gusto®️咖啡膠囊，預購價888元，可於9月15日上午7時至9月21日換領。

【消費優惠】麥當勞App 24日起優惠加碼　繼續10元9件麥樂雞1元奶茶

責任編輯：朱悅瀅

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手信 疫情 7－Eleven 台灣 星巴克 鳳梨酥

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