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【BNO移民】英國最大超市Tesco創1.6萬職位 支援網購

環球經濟金融 20:03 2020/08/24

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英國擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，以BNO移民英國成為熱話，當地就業情況備受關注。受惠新冠肺炎疫情，英國最大超市特易購（Tesco）大增人手，增設1.6萬個永久職位，支援網購業務。

Tesco周一（24日）表示，網上業務出現「異常增長」，並歸功於新冠肺炎，將創造1.6萬永久職位。Tesco指，這些崗位為臨時員工而設，他們在疫情開始才加入公司支援，公司現時希望他們永久留任。

Tesco稱，這些職位將包括1萬名執貨員（picker），幫助整理客戶訂單，並招聘3000名司機交付訂單，以及多名在商店和配送中心的員工。

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大型連鎖超市Aldi和Lidl上個月表示，會繼續開設新店，增聘人手。兩間公司分別將在英國創造1200個和1000個職位。

不過，非所有零售公司都有如此好景。連鎖百貨商馬莎（Marks & Spencer）難抵疫情衝擊，宣布裁減7000個職位。

飲食業受累於禁堂食令，情況更慘。薄餅連鎖店Pizza Express早前宣布，將永久關閉73間英國分店，料裁減1100名員工。

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責任編輯：鄧燕君

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