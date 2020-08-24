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【美國大選】拜登為加稅解畫 稱不影響年薪40萬美元以下人士

環球經濟金融 20:07 2020/08/24

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拜登正式成為美國民主黨總統候選人後受訪，談及其上台後的加稅計劃。拜登強調，其加稅計劃是讓每個人針對的對象是年薪40萬美元以上的人，薪金在此之下的人士不會被徵收新稅項。

【美國大選】特朗普2大競選承諾 減稅及倡企業班師回美

【美國大選】拜登重申當選後上調企業稅「終結股東資本主義」

拜登在美國廣播公司（ABC）訪問中表示，將向年薪超過40萬美元的人加稅，但對年薪低於40萬美元的人不會被徵收新稅收。

除了振興就業和對抗疫情，稅務政策在2020年大選也是選民關注的國內議題，特別是新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，就業情況相當嚴峻，也令稅收問題變得更敏感。

雖然拜登在民調持續領先，但單在經濟層面，選民普遍對特朗普有更大信心。

ABC主持人質疑拜登，在經濟急須復甦之時對企業加稅，並不明智。拜登迴避正面回答，僅稱：「對實際上賺錢過多、且不交稅的企業加稅，就是明智。」

拜登表示，這是2008年經濟衰退時的應對方式，並形容是正確的方式。他又批評特朗普，應該把紓困方案的錢用於幫助小企業，但僅得40%資助落入小企業。

拜登揚言，假若企業員工不夠50人，便不會在他治下面臨加稅，並承諾向迢些小企業提供更多幫助。

【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」（訂戶專享）

【美國大選】拜登提議瘋狂加稅 跟選民荷包為敵？

責任編輯：陳啟賢

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