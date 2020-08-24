【康城商場】新商場帶旺交投　康城業主苦等半年　單位劈價192萬終賣出

康城商場正式開幕，吸引大批居民到場，同時亦帶旺區內成交。有代理說，日出康城社區配套日漸改善，料跨灣大橋落成後，區內樓價將與將軍澳市中心睇齊。

利嘉閣羅志雄說，緻藍天1座低層LB室，實用面積1,146平方呎，今年2月中放盤，原叫價1,720萬元，終減價192萬元，以1,528萬元易手，減幅約11%，實用呎價13,333元。據了解，原業主於2015年4月，以1,044.9萬元購入上址，持貨5年多，現帳面賺約483.1萬元，物業升值約46%。

新盤方面，長實（01113）旗下「SEA TO SKY」2座高層B室，實用面積735平方呎，剛以1,363.6萬元易手，實用呎價18,552元。長實地產投資董事郭子威說，康城商場開幕後，昨天SEA TO SKY的參觀人數較上周日，急增10倍，預計成交量將會急增，不排除短期内削減優惠。

此外，區內租務交投同時增加。香港置業劉浩勤說，日出康城本月至今，暫錄逾百宗租務成交，遠多於上月的91宗。

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