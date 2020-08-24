優品360更改IPO集資用途　6000萬轉購置牛頭角物業

▲ 優品360更改IPO集資用途，6000萬元轉購置牛頭角物業。

優品360 （02360） 第二度更改新股集資用途，轉用逾半剩餘資金在購置物業。優品360指出，經審慎周詳考慮現時營商環境及本集團的發展需要後，將現時未動用的所得款項淨額1.052億元，當中6000萬元撥作支付5月公布的購置牛頭角物業項目。

優品360指，新型冠狀病毒疫情爆發後，由於邊境封鎖及旅遊限制阻礙，對外投資的步伐已被動地減速及放緩，因調整原訂擴張零售網絡的投資。

優品360去年集資淨額約2.137億元，當中1.085億元已經動用，當中7280萬元用於香港開設新零售店舖。剩餘1.052億元，優品360將6000萬元用於收購物業後，原訂佔比最多的開新店、市場營銷、資訊科技系統資分，將分別由3930萬元、1980萬元、1560萬元，減至2530萬元、480萬元、260萬元。

優品360 5月公布，收購牛頭角絲寶國際大廈共13層單位和3個車位，作價1.767億元，將會被公司用作於香港的總辦公室，作為香港業務及發展境外零售業務的行政及管理總部。

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編輯：麥德銘