【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴逼6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）

▲ 螞蟻集團在上海、香港正式申請上市。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）在香港、上海已遞交上市申請，首次公開收入、盈利和業務等資料。據螞蟻科技集團招股書，公司上半年盈利219億元（人民幣，下同），按年大增10.5倍，也勝去年全年賺的181億元。螞蟻集團上半年收入725億元，按年增加38%，當中佔比最多的有「數字支付與商家服務」、「微貸科技」業務。

受惠於螞蟻集團上市消息，阿里巴巴美股（美：BABA）昨升3.6%，報286.9美元。阿里巴巴港股今早再創新高，曾高見279.8元，最新升3.4%至278.4元，成交12.5億元，阿里巴巴最新市值達5.97億元。

螞蟻集團A、H發行10%新股 總股數料300億股

據螞蟻集團在上海提交的招股書，螞蟻擬在香港、上海共發行10%已擴大股本，當中A股的超額配售權，發行規模可佔A股發行部分的15%。螞蟻集團上市後總股數不低於300.3897億股，外資股不可超過50%。

以非國際財務報告準則，螞蟻集團上半年經調整盈利239億元，接近去年全年的241.6億元。螞蟻集團上半年利潤率約33%，較去年全年的20%大幅增加。

早前有傳螞蟻集團以2250億美元估值上市，若去年經調整溢利計，有關估值相當於歴史市盈率64倍，若螞蟻下半年維持上半年表現，該估值最新預測市盈率將為33倍。

螞蟻集團盈利能力年內大增，也與其他內地科技龍頭可相比，騰訊2019、2020年第二季非國際財務報告準則盈利分別為235億、302億元。換言之，螞蟻最新半年溢利已趕上騰訊去一個季度的表現，雖然兩者業務可比度不高，但足見螞蟻盈利規模。

以下為螞蟻集團招股書部分重點內容：

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支付寶用戶7.11億 馬雲掌實質控制權

螞蟻集團招股書也交代最新經營數據，至6月底，支付寶月活躍用戶7.11億戶，較去年底增8%或5200萬戶，至6月底的「年度總支付規模」117.9萬億元，較2019年12月底「年度總支付規模」增6%。

有別於阿里巴巴合伙人制，螞蟻集團使用同股同權架構，阿里巴巴持股32.65%，由馬雲持股34%、 具一致行動協議的「杭州雲鉑」實質控制「杭州君瀚及杭州君澳」，該兩個員工持股平台，就持股螞蟻集團50.52%，其餘境內股東持股16.83%。

周一通過A股上市輔導

螞蟻集團周一完成A股新股IPO的上市輔導，同時首次披露高級管理層名單，井賢棟為螞蟻集團董事長，首席執行官（CEO）胡曉明及首席技術官（CTO）倪行軍為執行董事，間接證實阿里巴巴合伙人胡喜已離任螞蟻集團原CTO。

阿里巴巴周二股價再創新高，一度突破270元。

除上述名單外，蔡崇信、程立、蔣芳將擔任螞蟻集團非執行董事，另有3名獨立董事，分別為郝荃、胡祖六、黃益平。螞蟻集團管理層落實後，相信螞蟻集團IPO很快會展開。

早前有消息指，螞蟻集團最快月內向聯交所遞交IPO上市申請，螞蟻集團於香港的上市集資額或達100億美元（約775億港元）。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為上市安排行。

螞蟻集團IPO集資額未定

至於螞蟻集團上市集資額有不同消息流傳，路透社引述消息人士稱，螞蟻中港上市合共集資200億美元。內地傳媒報道，螞蟻A+H上市合共籌資300億美元，有望超越沙特阿美成為史上最大規模IPO，公司計劃在科創板發行10%股份，在港發行5%股份。

稍早前有報道指，螞蟻集團原CTO、合伙人胡喜已從阿里巴巴離職，最後上班日為8月22日。阿里巴巴在7月年報披露時，共有36名合伙人，曾為最年輕合伙人的天貓淘寶總裁蔣凡今年於婚外情事件後，退任阿里合伙人。若胡喜離任，阿里合伙人將減至35人。

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編輯：麥德銘