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【螞蟻IPO】螞蟻集團已完成A股上市輔導IPO入直路　高層名單首曝光CTO換人

即市財經 19:42 2020/08/24

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中金、中信建投均已完成對螞蟻集團IPO的上市輔導，同時首次披露螞蟻集團的高級管理層名單。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市進入倒數，內地傳媒指，中金、中信建投均已完成對螞蟻集團IPO的上市輔導，同時首次披露螞蟻集團的高級管理層名單，井賢棟為螞蟻集團董事長，首席執行官（CEO）胡曉明及首席技術官（CTO）倪行軍為執行董事；間接證實了螞蟻集團撤換CTO。

螞蟻集團管理層落實後，相信螞蟻集團IPO很快會展開。早前有消息指，螞蟻集團最快月內向聯交所遞交IPO上市申請，螞蟻集團於香港的上市集資額或達100億美元（約775億港元）。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為上市安排行。

螞蟻集團IPO集資額未定

至於螞蟻集團上市集資額有不同消息流傳，路透社引述消息人士稱，螞蟻中港上市合共集資200億美元。內地傳媒報道，螞蟻A+H上市合共籌資300億美元，有望超越沙特阿美成為史上最大規模IPO，公司計劃在科創板發行10%股份，在港發行5%股份。

稍早前有報道指，螞蟻集團原CTO、合伴人胡喜已從阿里巴巴離職，最後上班日為8月22日。阿里巴巴在7月年報披露時，共有36名合伙人，曾為最年輕合伙人的天貓淘寶總裁蔣凡今年於婚外情事件後，退任阿里合伙人。若胡喜離任，阿里合伙人將減至35人。

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編輯：陳韻妍

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