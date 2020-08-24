【人民幣定期存款】港銀頻加人幣定存息 一年滙息總回報冀逾5厘

▲ 外資行近期鬥上調人民幣預測，澳新料今年底在岸價兌美元挑戰6.85；明年底更衝上6.7，為最牛的預測。

再有外資大行上調人民幣兌美元的預測，最新是澳新銀行（ANZ），剛把人幣在岸價兌美元的今明兩年目標價調高，今年底由7算調升至6.85，明年底的預估更從6.8上調至6.7，頓變市場最牛的預測。如以在岸價今天（8月24日）在亞洲收盤報6.9126，若明年底的滙價彈升至澳新預估的6.7，即由現水位約有3.1%的潛在升幅。現時港銀一年人民幣定期存款息率，最高有2.6厘，由此推斷，一年後的滙息總回報有望達5.7厘，直逼6厘關。此破頂息由集友提供，入場費為10萬元（人民幣，下同），避險族一年穩袋2,600元利息。

綜觀本港正陷通縮，港元及美元定存又自下半年起不斷減定存息，相反人幣定存息卻掉頭猛加，最近更爆加息潮，存息動輒有兩厘或以上，較通脹掛鈎債券（iBond 2020）的保證息率一厘高，無疑在亂市中變追息族的恩物。

美元弱勢暫難改，包括人民幣等非美貨幣再爭相反撲起動，在岸價兌美元今天再衝上6.9高位；惟港銀並未像過往滙強息弱而趁勢減息，相反續保持高息，集友於上周把一年存息累升0.2厘，新息率至2.6厘。如以長息計，頓成「高息王」，超越上周二（8月18日）才加息至2.5厘的招商永隆。

由於一年期的破頂息頻湧現，如以集友及招商永隆的起存額齊為10萬元，貪息族在集友開立定存，較招商永隆賺息2,500元，變相多袋100元。

近日上商、招商永隆及交銀香港已鬥加不同存期的年息，南商亦新推3個月及半年齊享兩厘息，致令存息高處未算高。

計及市面的短中長息，比拼廿多間銀行，冠全城是由富邦提供的7天短存享8.8厘；一個月也以該行的4.88厘居首，門檻齊為等值10萬港元。

至於3個月、半年及9個月則以招商永隆齊報2.5厘，膺此3個存期的「高息王」；一年期則不敵集友。

此外，反映境外市場的離岸價，今天更曾升穿6.91，一度高見6.9046；再創自今年初的逾7個月高位。專家指，本港人民幣資池於6月份驟縮，遂令業界爭相高息吸存作填補，引發近期較罕現的加息搶存戰。

澳新估年底人幣在岸價6.85 全城最牛

至於業界對今年底在岸價的目標價預測，最牛及最熊的差異極大。

最樂觀現為澳新的6.85，東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥，以及星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，皆為市面第2大最牛預估，齊料今年底在岸價高見6.9。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧的年底目標價則料6.92。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預期為6.97 。瑞穗銀行亞洲首席外滙策略師張建泰暫未改七算預測，東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤料為7.05；但張建泰與張敬勤不約而同說，仍緊盯美國大選、中美關係及全球疫情的3大變數，或再作上調。

不過，大和資本市場首席經濟師賴志文，維持大淡友本色不變，仍保持今明兩年底在岸價乍現7.6新低的預測。有「新末日博士」之稱的賴志文，外媒則冠以「Yuan Bear」稱號，素來對人幣及內地經濟持較悲樂的看法。

招商永隆司庫蕭啟洪認為，人幣產品需求旺，如A股及內地債市持續吸引外資流入，正因人幣出路多，令業界積極吸存。況且金管局的數據顯示，本港人民幣存款在5月增加6.2%後，6月下跌7.9%至6,399億元，跌幅相當於550億元，亦導致同業積極為資金池填補缺口。

蕭啟洪補充，人幣具息差優勢，且料滙價保持穩中緩升；在國際亂局下較合避險族。

短綫來看，人幣近日走勢甚勇，上周更逢關破關，一度突破6.9的重大阻力位，專家料有力上試6.8新高；人幣在反覆中走強，瑞穗張建泰認為，人幣仍處於補漲追落後，料有機挑戰6.85高位。ING彭藹嬈更預期，下半年將上試6.8高位 。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪