【內房股】越秀：料每年獲兩至三個「軌交＋物業」項目 下半年投地力度力大

▲ 越秀董事長林昭遠表示，項目會按地鐵修建過程中逐步釋放出來，預期每年會獲得兩至三個項目。

內房股越秀地產 （00123） 繼續聚焦「軌交＋物業」模式，與廣州地鐵合作。越秀上半年收購水西項目及鎮龍项目，涉及建築面積達68萬平方米。越秀董事長林昭遠表示，項目會以地鐵修建過程中逐步釋放出來，按地鐵鋪排，預期每年會獲得兩至三個項目。他續指，上半年土地市場較為火熱，越秀期內拿地不算多，下半年將加大投地力度，全年投資預算續為300多億元。

林昭遠又指，市場近年積極與同行合作，尤其是頭30名，以降低風險。越秀上半年與與旭暉簽定的合作協議，目前未有具體的項目。

城市更新方面，越秀今年會有兩個項目落地，管理層指，今年未再有面積轉化為土識，但未來會加大舊村改造的力度。

近期大灣區內部份地區調控收緊，林昭遠指，調控是因為大灣區比較火爆，「調控愈嚴，市場愈好」，市場剛性需求仍然存在，特別疫情後改善型、低密度的住宅受歡迎，認為對公司今年計劃沒有影響。

毛利率保持25%為合理水平

上半年毛利率約為28%，按年下降2.0個百分點，主要由於入賬區域結構調整，上半年華東入賬佔比大幅提升。林昭遠稱，毛利率為重要管控指標，認為保持25%為合理水平。

問及越秀會否分拆物管公司獨立上市，林昭遠指，目前越秀地產管理面積約2100萬平方米，收入在9億左右，未來將積極推進研究分拆問題。

相關文章：【內房業績】越秀上半年多賺6.7% 中期息增7.5%至0.057元

【內房股】正榮：融資成本仍可改善 短債比例有望降至30%內

【業績】富力上半年少賺6% 中期息削近1成至0.38人幣

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦