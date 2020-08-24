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【俄羅斯疫苗】政府推10億劑疫苗 不足3成醫生肯用

環球社會熱點 19:10 2020/08/24

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俄羅斯一項調查指，國內只有不足30%的醫生願意為病人注射俄羅斯疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯疫苗成為全球首款註冊疫苗，更宣佈接獲全球約10億劑疫苗訂單。但俄羅斯未有公佈詳細臨床測試數據，令外界質疑俄羅斯疫苗成效。俄羅斯一項調查更指，國內只有不足30%的醫生願意為病人注射俄羅斯疫苗。

【新冠疫苗】特朗普政府欲加快審批 大選前准用阿斯康利疫苗

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俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute，合作研發「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗。但俄羅斯未進行第三階段人體測試，至今尚未發布有關測試的科學數據。

《紐約時報》報道，俄羅斯有醫療應用程式早前進行網上調查，詢問俄羅斯國內約3,040名醫生，結果發現只有24%的人考慮為患者注射這款疫苗。俄羅斯4個代表醫生及教師的工會，更建議成員不要接種疫苗，反映國內大部分醫生仍不認可這款新疫苗。

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醫生聯盟（Doctor’s Alliance）為其中一個工會，隸屬於俄羅斯政治反對派組織。該工會的代表瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）批評，克里姆林宮出於政治決定過早地批准疫苗，試圖提高威望及振興經濟。她指出醫生並不愚蠢，了解到未經測試的藥物有何作用。

但俄羅斯政府官員一直堅稱疫苗安全有效，俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）曾表示，部分外國國家必須感受到俄羅斯產品的競爭優勢，更批評部分國家一直試圖表達毫無根據的觀點。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）更稱女兒已接種俄羅斯疫苗，曾輕微發燒但無大礙，而且順利產生大量抗體。

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責任編輯：鄭錦玲

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