【藍籌業績】瑞聲科技上半年少賺近六成 宜待50元築底才考慮吸納

藍籌股之一，iPhone概念股瑞聲科技（02018）公布，集團截至2020年6月30日止盈利按年跌58%至3.2億元人民幣。相對首季，瑞聲第二季的營運較有改善，但受毛利率下跌拖累，季度盈利按年跌21%至2.68億元。上半年每股中期息，亦按年大跌75%至0.1元。

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期內，瑞聲的收入為78.4億元，按年升3.6%。但毛利率按年大減4.3個百分點至23.2%。瑞聲管理層年初指，將繼續以40%毛利率為目標，但次季毛利率只有輕微2改善。瑞聲指，疫情緩和後生產效率有序回升，但集團保持高研發投入，所以第二季度淨利潤率按年跌2.6百分點至6.3%。

聲學業務是收入中佔比最高，季度收入增加8%至19.1億元，分部毛利率為26.4%，較去年按年跌0.7百分點。瑞聲預料，競爭格局穩定，所以安卓聲學產品的平均單價有望逐步穩定。

瑞聲光學業務次季收入按年增逾4成至3.8億元，按季增56%，毛利率由首季9.8%增至13.8%。集團指，塑膠鏡頭平均單價和鏡頭出貨量明顯提升，次季月產6000萬件，未來將持續改善生產工藝，以提升塑膠鏡頭的產出，進一步增加公司在光學的盈利水平。執行董事莫祖權表示，集團於2018年開始準備光學業務，對業務沒有一個具體的指引數字，認為現時還在起步階段，需先打好基礎，5G換機潮或會為集團帶來商機。

莫祖權又指，集團的WLG玻塑混合鏡頭產能現時為每月200萬片，早前訂立的年底達到3000萬片的目標比較進取，但隨着重慶10月份有第二個生產基地投入運用，相信可達到起碼2000萬片的產能水平。他又指，集團繼在越南及捷克擴產後，現正研究馬來西亞，強調集團會詳細研究每一個可行的地點。

業績公布後，瑞聲一度大跌低見49.1元，然而全日成功收窄跌幅，收報53元跌1.8%。次季業務自疫情改善, 加上新版iPhone有望於下季推出，都令瑞聲有條件炒復甦。基於此股今日一度大跌，若希望買入炒iPhone概念，亦宜待其股價在未來一段時間內成功在今日低位50元水平築底，始小注買入。

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