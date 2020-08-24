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【新冠肺炎】疫情或改變企業業務發展　惟投資者要求不變？

商業 19:06 2020/08/24

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在新冠肺炎疫情期間，社會習慣的轉變可能令部分企業面臨結業，但同時亦為不同類型的業務和商業模式帶來了新商機。芝大布思商學院教授指出，疫情有可能會改變企業業務發展，但並不會更改投資者的要求。

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芝大布思商學院企業學與金融學教授Steve Kaplan表示，每位創業投資者均有著共同目標 ，就是要取得可觀的投資回報。在確認企業是否值得投資時，大多數創業投資者都會傾向考量兩項因素：公司團隊及客戶。根據Kaplan的說法，客戶對於投資者而言至關重要，他舉例，企業可以擁有革命性的技術和創新的想法，但若果它們不能夠吸引顧客花錢，那麼業務就不值得投資了。

需設監管措施  支持遙距學習發展

另一方面，疫情肆瘧全球，各地教育機構紛紛採用遙距教學。芝加哥大學法學院著名法律學者Randal C. Picker教授認為，遙距教學雖然不能取代課室教學的地位，但對於小學以至專上教育而言，這個強大的教學工具既能夠縮短教學距離，亦能支援新穎有趣的教學模式。 然而，Picker認為，未來五年需要大量的監管措施來支持遙距學習的發展，包括應對私隱問題以及增加基礎建設的資金以提高寬頻效能。

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責任編輯：蘇穎琪

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