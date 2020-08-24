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【美歐貿易戰】緩和緊張第一步 終止向美國龍蝦徵關稅

環球經濟金融 19:03 2020/08/24

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除了跟中國，美國近年也跟歐盟爆發貿易爭端，但在上周五（21日）終於出現緊張緩和的第一步，歐盟委員會同意在未來5年不向美國急凍或活龍蝦徵收關稅，但安排仍有待歐洲其他機構的許可。

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作為交換免除龍蝦關稅，美國也將對部分歐盟產品降低50%關稅，包括水晶器皿和即食食品。盡管涉及範圍不算廣泛，但有關決定象徵著美歐向重修舊好的方向邁出第一步。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和歐盟代表霍根（Phil Hogan）發表聯合聲明，形容這次削減關稅是一個重要進程的開端，將邁向更自由、公平和互惠的跨大西洋貿易協議。

美國總統特朗普2016年當選後，不時批評歐盟貿易，並威脅對歐洲汽車加徵關稅。至2018年，華府決定向歐盟的鋼鐵和鋁徵收關稅，又開始調查歐洲有意徵收數碼稅；並因應空中巴士公司獲得國家補貼，而對若干歐盟貨品徵收25％關稅。

歐盟委員會發言人向CNBC示意，今次協議有望為解決飛機補貼爭端鋪路。美歐之前均質疑，歐洲的空中巴士和美國的波音獲得國家補貼。

不過，特朗普在11月總統大選前，達成更廣泛貿易協議的機會仍然甚微。雖然特朗普今年1月曾經揚言，希望11月前跟歐盟達成貿易協議，但如今只餘約2個月時間，其想法實現的機會料已微乎其微。

【美歐貿易戰】萊特希澤建議特朗普拉闊戰線 提高對歐關稅

【美歐貿易戰】華府據報再押後半年 決定會否向歐洲汽車徵關稅

責任編輯：陳啟賢

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