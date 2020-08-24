【中美角力】美方叫停「香港製造」標籤　廠商會：影響較輕微

▲ 有經營美國業務的企業反映，擔心新規定或會對業務有負面影響。

美國政府要求「香港製造」的輸美產品轉「中國製造」，而有關措施已延後45日至11月9日生效。中華廠商聯合會（廠商會）回覆本報查詢時表示，有3間經營美國業務的企業反映，擔心新規定或會對業務有負面影響。

廠商會解釋，有2間企業擔心美方稍後會針對香港產品加徵進口關稅；另1間企業則憂慮，銷往美國的香港產品，面臨檔次降低、減價的壓力。故有受訪企業預期，新規定公司產品銷美的銷售額，將有所下跌。

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該會認為，港商輸往美國的產品，較少在香港生產，故新規定對業界的整體影響不大。惟港商普遍擔憂美方下一階段，採取更多針對香港的限制性措施，尤以對港產品徵收額外的進口關稅，令香港的經貿前景增添不確定性。

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該會期望，港府和相關機構可積極在國際層面上「維權」和加強協調，向國際貿易組織等機構表達意見，以及在G2G層面上作斡旋。同時，港府應協助業界掌握事態發展，及藉推廣「香港品牌」的優勢、引入其他可展示「香港商品」身份的標誌，為港商化解當前國際環境突變的風險，提供應對方案。

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記者：馬意文