【網購優惠】cdf Beauty聯乘小飛俠健康百貨 近百款彩妝護膚品65折發售

▲ cdf Beauty創立一周年，夥前新聞主播林燕玲（右）及蔡雪瑩（左）推出聯乘，多款彩妝護膚品以65折發售。

cdfi旗下的cdf Beauty一周年大玩新搞作，聯乘由前新聞主播林燕玲及蔡雪瑩的網購平台小飛俠健康百貨，推出「期間限定美妝館」，包括Bobbi Brown、 Burberry、Darphin、Estée Lauder等多個品牌、近百款彩妝護膚品以65折發售。

在cdf Beauty周年慶期間，由cdf Beauty提供的國際護膚彩妝品牌產品，將會在小飛俠健康百貨平台上架，並以65折發售。

林燕玲及蔡雪瑩將於周五（28日）起一連3日，晚上9時半在cdfi中免國際及小飛俠健康百貨Facebook舉行直播，內容包括彩妝示範，分享最上鏡的靚妝心得，更會傳授敏感肌護理技巧。

期間，她們亦會介紹多個在聯乘平台以激抵價發售的品牌，包括：Aveda、Bobbi Brown、 Burberry、Clinique、Darphin、Estée Lauder、Fresh、Jo Malone、La Mer、La Roche Posay、MAC、Origins、Sulwhasoo、Tom Ford、Too Face、Vichy等。直播期間，更有原裝產品大放送、超級優惠及豐厚禮品。

即日起至8月31日，於小飛俠健康百貨購買cdf Beauty 產品滿3,888元即享65折優惠；另外，由即日起至今年底，購物滿900元，可享全港免費送貨。

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