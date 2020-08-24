  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 19:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok拆骨】Facebook朱克伯格據報曾向特朗普「告狀」 稱中國科企威脅美國

即市財經 18:44 2020/08/24

分享：

美國近期頻頻針對中國科技企業，迫使字節跳動出售海外業務TikTok。據外電引援知情人士稱，Facebook行政總裁（Mark Zuckerberg）在去年10月在白宮晚宴上，向美國總統特朗普（Donald Trump）表示，中國科技公司崛起對美國企業構成了直接威脅。 

據報道，朱克伯格稱，中國科技企業崛起是比加強規範Facebook更重要的議題。 在晚宴前後，他亦對美國官員和議員表示，中國科技公司對美國價值觀和美國技術主導地位構成威脅。據稱，他更「點名」字節跳動，稱TikTok不似Facebook般恪守言論自由。 

去年9月與朱克伯格會晤的美國國會議員Tom Cotton和Chuck Schumer，在10月份要求對TikTok進行調查。此後不久當局就啟動了國家安全審查，特朗普以國家安全問題為由，於本月簽署了一項行政命令，擬禁止企業與TikTok交易。

TikTok與Facebook在業務上為直接競爭對手。

Facebook發言人回應稱，朱克伯格從未倡導禁止TikTok。朱克伯格確實曾多次公開表示，美國科技公司的最大競爭對手是中國公司，而中國企業的價值觀與言論自由、民主等理念不相符。不過，把長期存在的國家安全問題歸咎於朱克伯格的說法荒謬。

相關文章︰TikTok總裁斥Facebook「偽裝愛國、抄襲」 擬用不公平手段趕絕TikTok

Facebook與Snap曾洽談收購TikTok對手Dubsmash

【美國制裁】Facebook：禁止受美制裁中港官員帳戶支付服務

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情​​​​​​​

編輯︰侯景成

美股 Facebook（美：FB） 朱克伯格 抖音 字節跳動 白宮 美國國會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）