【TikTok拆骨】Facebook朱克伯格據報曾向特朗普「告狀」 稱中國科企威脅美國

美國近期頻頻針對中國科技企業，迫使字節跳動出售海外業務TikTok。據外電引援知情人士稱，Facebook行政總裁（Mark Zuckerberg）在去年10月在白宮晚宴上，向美國總統特朗普（Donald Trump）表示，中國科技公司崛起對美國企業構成了直接威脅。

據報道，朱克伯格稱，中國科技企業崛起是比加強規範Facebook更重要的議題。 在晚宴前後，他亦對美國官員和議員表示，中國科技公司對美國價值觀和美國技術主導地位構成威脅。據稱，他更「點名」字節跳動，稱TikTok不似Facebook般恪守言論自由。

去年9月與朱克伯格會晤的美國國會議員Tom Cotton和Chuck Schumer，在10月份要求對TikTok進行調查。此後不久當局就啟動了國家安全審查，特朗普以國家安全問題為由，於本月簽署了一項行政命令，擬禁止企業與TikTok交易。

TikTok與Facebook在業務上為直接競爭對手。

Facebook發言人回應稱，朱克伯格從未倡導禁止TikTok。朱克伯格確實曾多次公開表示，美國科技公司的最大競爭對手是中國公司，而中國企業的價值觀與言論自由、民主等理念不相符。不過，把長期存在的國家安全問題歸咎於朱克伯格的說法荒謬。

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編輯︰侯景成