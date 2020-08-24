《Fall Guys》將推手機版本　中國獲獨家代理

▲ 最近爆紅的多人競技電玩遊戲《Fall Guys: Ultimate Knockout》（糖豆人：終極淘汰賽），即將會推出手機版，並由中國獲得獨家代理權。

最近，英國遊戲開發商Mediatonic推出的多人競技遊戲《Fall Guys: Ultimate Knockout》（糖豆人：終極淘汰賽），受到不少網民追捧。最近有消息指，該款電玩遊戲即將推出手機版，並由中國獲得獨家代理權。

今年8月初，《Fall Guys》在電腦版及PlayStation 4正式推出，以簡單的多人競技遊戲吸引玩家，並最多支援60名玩家同時遊玩。據悉，遊戲在首次發佈的24小時內，已成功吸引150萬名玩家，更一度成為Twitch最受關注的遊戲。

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不少玩家就希望，該遊戲可以推出手機版本。近日，遊戲分析師Daniel Ahmad在Twitter上發文表示，中國影片網站BiliBili已正式收購《Fall Guys》手機版的獨家發行版權，及後Bilibili亦在官網表示，已正式獲得該遊戲的手機版本代理權，並正式開發登錄註冊。

目前尚未清楚《Fall Guys》手機版的發行日期，不過傳聞指，手機版暫時僅開放中國玩家，若在全球推出，相信仍需等待一段時間，有興趣的玩家可多加留意Mediatonic的官方消息！

責任編輯：李寶如