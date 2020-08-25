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印度反對黨領袖　桑妮雅．甘地提出呈辭

環球政經 11:27 2020/08/25

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自1947年印度獨立以來，甘地家族一直統治著國會。國大黨領袖桑妮雅·甘地（Sonia Gandhi）今日提出辭職，將近二十位最高領導人呼籲國大黨做出更好的決策。

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前總理拉吉夫·甘地（Rajiv Gandhi）的遺孀索桑妮雅·甘地要求該黨在擔任國會工作委員會（CWC）虛擬會議的講話中，解除她臨時總統的職務，惟包括國會領導的各州首席部長在內的幾個關鍵人物，均公開支持她繼續任職。在首都新德里，甘地家族的支持者舉起標語，並在政黨總部外大叫口號。

桑妮雅·甘地曾於1999年提出辭職，當時莎拉德·帕瓦爾（Sharad Pawar）和其他黨內資深成員表示，其意大利血統不適合代表國大黨參選總理大選。然而在她呈辭職信後一個多小時，便被該黨的工作委員會拒絕接受並說服她收回決定。

索尼亞·甘地（Sonia Gandhi）去年從兒子拉胡（Rahul）手中接管國大黨的領導職務。拉胡的父親、祖母和曾祖父亦曾擔任印度總理。

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責任編輯：梁翠麗

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