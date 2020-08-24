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【內房股】富力計劃「減磅」 擬出售投資物業及發展中項目

即市財經 18:34 2020/08/24

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富力主席李思指，有減磅計劃，未來或將部份投資物業及發展中項目出售。

內房股富力地產 （02777） 上半年淨負債比率由去年底199%降至177%，為減輕負債，主席李思廉表示，未來或減輕資產，有計劃將投資物業及發展中項目出售，因商業項目涉及稅務安排及重組等，談判會較慢，富力又相信今年底的淨負債會再下降10個百分點。

李思廉表示，未來9個月要處理境內外債務約250億至300億元（人民幣，下同），其中有一半已安排重組，其餘或透過自有資金及銷售現金流抵銷。

上半年富力物業銷售毛利率為33.5%，較去年底跌1.4個百分點。李思廉指，下半年將會推出毛利較高的舊改項目，主要位於西安、太原及廣州，相信毛利率可回升。

城市更新方面，富力已簽約合作城市更新項目超80個，可售面積超4,000萬平方米，54%位於大灣區。上半年轉化可售面積129萬平方米，對應貨值超過460億元，近期目標轉化超900萬平方米對應貨值超2,000億元。

富力下半年會轉化4個舊改項目，涉及面積約幾百萬平方米，亦是位於西安、太原及廣州。李思廉指，該等地區為公司的主戰場，目前亦有幾個項目在洽談中。他續指，由於大量舊改項目正在轉化為土儲，投地步伐會減慢，盡量不參與過百億規模的地皮。

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 富力地產（02777）
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