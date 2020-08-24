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金管局連任EMEAP轄下WGFM主席 任期兩年

即市財經 18:36 2020/08/24

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金管局連任EMEAP轄下WGFM主席

金管局將於2020至2022年度再次出任東亞及太平洋地區中央銀行會議（EMEAP）轄下金融市場工作小組（WGFM）主席。金管局高級助理總裁劉應彬表示，在未來兩年，金管局將繼續帶領WGFM，在疫情、地緣政治局勢，以及全球金融市場波動的環境下，研究各項推動區內金融市場發展的重要議題，並向各成員提出政策建議。

金管局在2018至今年擔任WGFM主席期間，曾帶領研究金融基準改革的影響，以加強市場參與者應對LIBOR在明年底前退市的影響，以及其他金融基準改革相關的籌備工作，另亦發表有關EMEAP區内的美元流動性及融資活動的報告。

在新任期內，金管局會繼續推動有關區內金融市場的討論和研究，例如因應疫情衝擊而採取的各項金融穩定政策措施，以及資本市埸發展、可持續金融等課題。

EMEAP是東亞和太平洋地區11個中央銀行和貨幣管理當局組成的合作論壇，而WGFM目的是透過就EMEAP成員地區的金融市場發展以及特定主題進行研究，以促進金融穩定、通過亞洲債券基金倡議（Asian Bond Fund Initiative）發展以本幣計價的債券市場，以及作為成員之間交流市場觀點的平台。

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編輯：謝智聰

太平洋 東亞 地緣政治 疫情 銀行 金融 香港金融管理局 中央銀行
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