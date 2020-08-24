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騰訊友邦領軍 恒指升437點 ATM齊上揚

即市財經 18:32 2020/08/24

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財經焦點速覽

恒生指數今日在騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 領升下，全日升437點或1.7%，收報25551點，成交1401億元。ATM發威，阿里 （09988） 、騰訊及美團 （03690） 分別升4.6%、5.8%及8.4%；美團曾高見272元。經營HKTVmall的港視 （01137） 即將於周四放榜，股價於績前再破頂，收報9.71元，全日升7.4%，市值88.5億元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數升437點　ATM造好美團升逾8%騰訊升半成（不斷更新）

【美團股價】美團點評百億成交抽升近一成　外資投行上望多少？（不斷更新）

【阿里巴巴股價】阿里巴巴升半成創新高　投資者ADR轉揸港股、傳憂美國制裁（第二版）

【異動股】港視周四放榜股價升逾7%　市值直逼90億元

【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？

【香港製造】邱騰華：美國禁「香港製造」標籤實施日期延至11月9日

【精選投資分析】

騰訊回勇 恒指挑戰250天綫（第四版）

【ATMX追蹤】阿里巴巴再創歷史新高！ 量度升幅可見284元（附大行目標價表）

全球派息料創海嘯後新低 「10厘」 高息股還有哪些？（第二版）

【資產有價】新創建賣新巴　新地所持載通價值重估（第四版）

【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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香港電視（01137） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 友邦保險（01299） 騰訊控股（00700） 經濟 指數 恒生指數 香港 成交
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