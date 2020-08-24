騰訊友邦領軍 恒指升437點 ATM齊上揚
即市財經 18:32 2020/08/24
恒生指數今日在騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 領升下，全日升437點或1.7%，收報25551點，成交1401億元。ATM發威，阿里 （09988） 、騰訊及美團 （03690） 分別升4.6%、5.8%及8.4%；美團曾高見272元。經營HKTVmall的港視 （01137） 即將於周四放榜，股價於績前再破頂，收報9.71元，全日升7.4%，市值88.5億元。
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