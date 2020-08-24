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【美國大選】拜登強調有心有力做足8年 否認只做一屆總統

環球社會熱點 18:31 2020/08/24

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【美國大選】拜登強調有心有力做足8年 否認只做一屆總統

美國大選尚餘僅2個多月舉行，年屆77歲的民主黨候選人拜登（Joe Biden）年紀頗大，外界一直認為他難以完成兩屆任期，或只做一屆便交捧。拜登明確回應有關講法，斬釘截鐵表示絕對有意做足8年。

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美國廣播公司（ABC）周日播放拜登訪問，其中拜登再被問到，會如何回應外界對他身心狀況的疑問，拜登稱當候選人已超過70歲，有此質疑是合理，但他的表現是有目共睹，公眾觀察他的言行，自然會有判斷。

另外，拜登過往曾稱自己是「過渡候選人（transition candidate）」，被部分人解讀為只做一任總統，拜登澄清並非這個意思，強調自己絕對有意做足8年總統。

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針對拜登身心狀況退化，不足以應付總統職務的攻擊，鋪天蓋地，特朗普更是攻擊拜登痴呆的重炮手。拜登過去甚少理會痴呆論，反而是他的太太上周高調反擊，指有關指控荒唐。

不過，拜登確實是美國史上最年長總統候選人，民調顯示，有52%美國選民認為拜登身心狀況不適合做總統，高於特朗普的45%；僅47%選民對拜登體力有信心，對特朗普體力有信心的共和黨選民則達72%。

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責任編輯：林建忠

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