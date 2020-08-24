【舖王出貨】九龍城大變天在即 「舖王」鄧成波趁機放售區內商住項目 達市值6.5億

新冠肺炎疫情下經濟前景未明，部份投資者選擇減磅套現，近期深陷財困傳聞的資深投資者、有「舖王」之稱的鄧成波，自今年初開始已頻頻放售物業套現，繼於上周他委託第一太平放售旺角豉油街561至67號、估值約4.5億元的商住地盤，一星期後他再委託另一間國際房地産顧問萊坊，獨家代理招標九龍城衙前塱道3-13號商住項目80%的不可分割業權，市場估值約6.5億元。

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上述物業位於九龍城核心位置衙前塱道以西，鄰近衙前圍道，也位於有望於明年通車的屯馬線2期、宋皇臺站南角道B出口只是一街之隔。推出市場作公開招標的衙前塱道3-13號，該物業現時為一幢落成於1967年、樓高六層之商住大廈，涉及地盤面積約7,030平方呎，城市規劃為「住宅（甲類）2」用途，高度限制由主水平基準起計80米，最大可建樓面面積約63,270平方呎。

▲ 九龍城衙前塱道3-13號商住項目為樓高6層的商住大廈

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現時鄧成波持有該物業8成業權，即是次招標的部份，其中商業部份由護老院租用，物業仍有另外2成業權（包括兩個舖位及樓上的住宅）正申請強拍。市場估值約港幣6.5億元，截標日期爲2020年9月29日（星期二）正午12 時正。

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事實上，隨著九龍城屯馬線2期有望於明年通車，加上區內大型購物商場、由內地經營房地產、超市等業務的楊立君及余順輝持有的九龍城廣場日前獲城規會批出重建申請，市區重建局也於去年2月公佈展開九龍城啟德道/沙浦道的大型重建項目，九龍城區前景更被看高一線，區內樓市勢將出現變天，鄧成波選擇於此時間推出九龍城商住項目作招標，項目對市場來說有一定吸引力。

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鄧成波可算是今年最積極出貨的投資者，他最近屢被市場傳出公司陷入財困，他自今年初以來推出多項物業於市場放售，最近數月放售的項目也不少，包括於7月中委託代理以4.5億元，放售鄰近太子港鐵站基隆街的住宅地盤，以及於8月先後放售上述九龍城衙前塱道項目，及旺角豉油街561至67號項目。同時市傳指也有部份項目以暗盤形式低調放盤，市場估計，波叔今年首8個月於市場放售的一籃子物業，估值高逾70億元。

▲ 「舖王」鄧成波（左）及其兒子陞域集團主席鄧耀昇

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記者：陳詠妍