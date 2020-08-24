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【內地科網】高層被挖角　百度搜尋能否守穩內地市場？

即市財經 18:28 2020/08/24

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百度搜尋為內地最大搜尋器，騰訊、阿里巴巴及字節跳動均欲進軍該市場。

當年百度與阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 亦稱BAT，不過百度市值其後不單追不上阿里巴巴及騰訊，亦被後起之秀美團 （03690） 超過，內地三大科網巨頭由BAT變成ATM。

百度現時仍是內地第一大搜尋器，不過該市場似乎被其他科網巨頭虎視眈眈，騰訊早前提出收購搜狗，進一步擴大搜尋器市場，而尚未上市、抖音母公司字節跳動，同樣早已部署搜尋器市場。根據內地傳媒報導，去年百度有5位高級管理層辭職，其中4位是百度搜索公司管理層，當中吳海鋒及孫雯玉兩人在辭職後創立一間公司，已被字節跳動併購。吳海鋒手下的總監及高級人員都大批離職，不少隨著吳加入字節跳動。

在騰訊及字節跳動的威脅下，百度又能否守住搜索市場的寶座？

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編輯：謝克迪

字節跳動 騰訊 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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