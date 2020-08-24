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【內地科網】百度據報失4名搜索業務高層　內地搜尋龍頭也陷困境？

即市財經 18:53 2020/08/24

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百度搜尋為內地最大搜尋器，騰訊、阿里巴巴及字節跳動均欲進軍該市場。

百度（美：BIDU）被視為內地首批大型科技企業，並長時間與阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 合稱「BAT」，被視為內地科技代表。不過，百度市值在智能手機年代漸見落後，不單追不上阿里巴巴及騰訊，也被美團點評 （03690） 超過，內地三大科網巨頭由BAT變成「ATM」。百度最新市值約422億美元（約3292億港元），甚至被京東 （09618） 、網易 （09999） 、拼多多（美：PDD）和小米 （01810） 等傳統科技股和後起之秀超越。

百度現時仍是內地第一大搜尋器，不過該市場似乎被其他科網巨頭虎視眈眈，騰訊早前提出收購搜狗，進一步擴大搜尋器市場，而尚未上市、抖音母公司字節跳動，同樣早已部署搜尋器市場。

根據內地傳媒報導，去年百度有5位高級管理層辭職，其中4位是百度搜索公司管理層，當中吳海鋒及孫雯玉兩人在辭職後創立一間公司，已被字節跳動併購。吳海鋒手下的總監及高級人員都大批離職，不少隨著吳海鋒加入字節跳動。

在騰訊及字節跳動的威脅下，百度又能否守住搜索市場的寶座？

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編輯：謝克迪

美股 騰訊控股（00700） 百度（美：BIDU） 字節跳動 阿里巴巴－SW（09988）

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